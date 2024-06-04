Три конкурса были посвящены основным датам пожарного спасательного дела

В Мурманске наградили призёров трёх конкурсов, посвящённых 375-летию пожарной охраны России, 105-летию пожарной охраны в Кольском Заполярье и 65-летию Мурманского областного отделения ВДПО.

Роману Малашихину интересно генерировать различные фото и видео в нейронных сетях. За технологиями – будущее, уверен молодой человек, а потому он решил принять участие в онлайн-проекте «Учимся сами. Обучаем ИИ».

Роман Малашихин, призёр в онлайн-проекте «Учимся сами. Обучаем ИИ»: «Вообще сложно. Я под конец почти уже устал и хотел перестать заниматься, но родители всё-таки поддержали, сказали, что всё будет хорошо, чуть-чуть осталось и я закончил».

Виталий Малашихин, отец Романа: «Мы поддержали эту инициативу, когда сын пришёл со школы с предложением. Пытались ему помочь и скажу вам, что втянулись и сами. Очень интересно было, очень познавательно. Нам очень понравилось».

Романа, как и многих других призёров наградили в музейно-выставочном центре МЧС России по Мурманской области. Свои почётные грамоты и дипломы ребята получили сразу в трёх конкурсах: Всероссийского просветительского онлайн-проекта «Учимся сами. Обучаем ИИ», областного конкурса детского рисунка «Образ пожарного от истоков до наших дней» и регионального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества о пожарной безопасности «Неопалимая Купина».

Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра ГУ МЧС России по Мурманской области: «Среди этих конкурсов самый значимый – это Всероссийский просветительский онлайн-проект «Учимся сами. Обучаем ИИ», где ИИ – это искусственный интеллект. Достаточно новое направление, проект на самом деле уникальный. По крайней мере, мы не знаем, чтобы кто-то подобное в нашей стране делал. Проект включает в себя просветительский курс для подростков 12-16 лет о том, как взаимодействовать с генеративными нейронными сетями».

Пять месяцев школьники из девяти регионов страны (Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Мурманской и Нижегородской областей, Республик Карелия и Крым, Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра) изучали возможности информационных технологий на онлайн-курсе «Искусство взаимодействия с генеративными нейронными сетями». Всего в рамках курса было проведено 18 вебинаров. Отметим, что несколько первых мест в различных номинациях заняла Милана Ткачева из Тихвина.

Три конкурса проходили в первой половине 2024 года и были посвящены основным датам для пожарного спасательного дела: 375-летие пожарной охраны России, 105-летие пожарной охраны на Мурмане и 65-летие Мурманского областного отделения ВДПО.