Три музея Мурманской области признаны лучшими по результатам независимой оценки качества оказания услуг, проведенной в 2020 году

В опросах приняли участие 10784 человек, которым предложили в онлайн-режиме и очным опросом оценить удобство графика работы учреждений и поиска важной информации на их электронных ресурсах, комфортность бытовых условий, доступность услуг для инвалидов и доброжелательность сотрудников организации.

Победителями признаны Мурманский областной художественный музей, Городской историко-краеведческий музей Полярного и Мончегорский музей цветного камня имени Дава.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году независимую оценку качества проведут в региональных и муниципальных дворцах, домах и центрах культуры.