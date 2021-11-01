Три нарушителя - ночной рейд сотрудников Росгвардии и полиции по барам

Многие бары и рестораны по всему миру оказались на грани банкротства из-за свирепствующей пандемии коронавируса. Некоторые предприниматели, чтобы спасти свой бизнес, идут на нарушение закона, не закрывая двери общепитов в положенное время. Мурманские правоохранители проверили режим работы клубов и баров столицы Заполярья.

Во время ночного рейда сотрудники Росгвардии и полиции проверили около 15 баров, кафе и ресторанов. Среди нарушителей оказались 3 заведения, которые, несмотря на действующие в регионе ограничения, не прекратили свою работу после 23 часов. По выявленным нарушениям в отношении физических и юридических лиц возбуждены административные дела, им грозит наказание в виде штрафа: для физических лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 300 тысяч рублей.