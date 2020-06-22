Три новых министра приступили к работе

Кадровые перестановки в областном правительстве – сразу три новых министра, восстановление железнодорожного сообщения и строительство нового моста через Колу, послабление карантинных мер и ремонт дорог – на повестке оперативного совещания в правительстве самые острые вопросы.

После минуты молчания в День памяти и скорби - к деловой повестке. В региональном правительстве очередные кадровые перестановки. Ушедшую в декрет Ольгу Вовк на посту главы Министерства градостроительства сменит Михаил Кудряшов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Архитектор, человек, который занимался работой, связанной с городской средой, работал в правительстве Ярославской области. Имеет связь с Мурманском – его папа был в составе проектной группы, которая проектировала гостиницу «Арктика».

Михаил Селезнев возглавил региональный Минфин вместо Елены Дягилевой, которая теперь в статусе освобожденного вице-губернатора курирует финансы и социальный блок. Не миновали изменения и Мминимущество – теперь его возглавляет Виктория Минкина.

Не остались без внимания и вопросы подготовки к следующему отопительному сезону. Планы мероприятий каждого муниципалитета были утверждены ещё в середине мая, комиссии сформированы в начале июня – сейчас период активных действий.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Уже завершены работы по опрессовке сетей, по выявлению сетей, где требуется проведение неотложных работ. Предварительно они согласованы с органами самоуправления. Повторные испытания будут проводиться в августе перед началом отопительного периода».

Губернатор обратил внимание всех глав муниципалитетов на мониторинг пожароопасной ситуации, традиционной для этого времени года. Особый контроль – местам стихийного отдыха людей. По-прежнему повышенную опасность представляют разведенные костры.