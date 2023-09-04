Три новых молодёжных и спортивных пространства готовы принимать молодых северян

В новый учебный год входим по-новому: через двери молодёжных пространств. Торжественно «СОПКИ» открыли в двух городах ЗАТО Александровск. Например, в Полярном первыми гостями площадки стали юнармейцы, которые оценили не только оригинально оформленные помещения, но и технические возможности.

Молодые люди Полярного и Гаджиева уже оценили «СОПКИ» - место притяжения творческих, целеустремленных и активных ребят.

В новый учебный год входим по-новому: через двери молодёжных пространств. Торжественно «СОПКИ» открыли в двух городах ЗАТО Александровск. Например, в Полярном первыми гостями площадки стали юнармейцы, которые оценили не только оригинально оформленные помещения, но и технические возможности.

Варвара Мищенко, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «В этих пространствах нас научат грамотно пользоваться возможностями, которые нам дают».

Место для новых знакомств: сюда можно зайти бесплатно в часы работы «СОПОК» и любому молодому человеку найдут занятие – от простой игры на приставке до создания собственных или совместных общественно-полезных проектов.

Алёна Ранева, обучающаяся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Люди, когда общаются в таких пространствах, начинают быть уверенными в себе, находят общие интересы, образуются новые связи. В будущем это очень помогает».

Ольга Гарагуля, куратор народной стратегии «На Севере – жить!», г. Полярный: «Скажу честно, я бы хотела в шахматы играть. У нас профессиональные клубы, а вот на любительском уровне их нет».

Коллеги из сферы культуры уже прорабатывают возможности использования пространств для проведения совместных вечеров – творческих, музыкальных или для открытых разговоров, уютных бесед о серьёзном с подростками.

Анна Томашевская, методист по работе с детьми, подростками и семьями МАУК ЗАТО Александровск «Централизованная клубная система г. Полярного»: «У ребят появятся новые знакомства, с помощью которых они могут реализовать навыки, в том числе и творческие. Я работаю в Центре культуры, там такие ребята тоже нужны. Мы готовы с ними сотрудничать плотно».

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Я думаю, ведь это всё наше культурное пространство, которое мы наполняем детьми, чтобы они проводили своё время с интересом. И у нас есть ребята такого возраста – музыканты, вокалисты – они расскажут о своих достижениях».

Уже несколько лет проект «СОПКИ» успешно реализуют на территории нашего региона и при этом он не имеет аналогов ни в одном субъекте страны.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Помню историю, когда наш губернатор сказал, что с этого надо начинать: здесь мы можем говорить про патриотику, про спорт, про красоту».

Создали такое пространство в городе подводников. Теперь три просторных больших зала, предназначенные для киносеансов, мастер-классов, настольных игр и других занятий, также открыли в торжественной обстановке.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас на территории Мурманской области больше двух десятков таких пространств, сегодня, в праздничный день, открывается ещё шесть! Примечательно, что это «СОПКИ», «СОПКИ. СПОРТ».

И хоть в «СОПКАХ» найдётся место для всех, как заявляют специалисты по работе с молодёжью, но рассчитаны пространства на возрастную категорию 14-35 лет.

Ольга Касовская, директор Детской школы искусств, г. Гаджиево: «В наше время таких возможностей не было. Сейчас: приходи, отдыхай, находи себя, друзей. Особенно в наши холодные тёмные зимние вечера. Рада за нашу молодёжь, хотела бы сама поучаствовать, пристроиться».

Так, например, можно в любое время присоединиться к добровольцам Гаджиево, занимающимся плетением маскировочных сетей для наших бойцов. Здесь волонтёры комфортно могут разместить оборудование, они с удовольствием примут в свои ряды желающих.