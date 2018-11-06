Три повода для прекрасного праздника

Праздничный концерт в День народного единства прошёл в гаджиевском Доме офицеров. Поводов для торжества несколько - 50-летие ДОФа и 30-летие Центра творчества и досуга г.Гаджиево.

За 50 лет существования гаджиевский Дом офицеров стал особой достопримечательностью. Он неразрывно связан с историей города и каждым его жителем. Трогательные слова и поздравления в адрес коллектива передал вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко.

Зрительный зал здесь никогда не бывает пуст. На этот раз также был аншлаг. Поздравить творческие коллективы с юбилеями пришли и представители войсковых частей, для которых ДОФ и Центр досуга стали неотъемлемой частью жизни.

В программе - яркие выступления творческих коллективов. Многим уже не один десяток лет. Например, театр танца «Апрель» - неоднократный призер и победитель региональных конкурсов, постоянный участник фестивалей. А некоторые существуют всего считанные месяцы, но им уже пророчат большое будущее. Детской школе лезгинки всего полгода и в День народного единства состоялось их дебютное выступление.

Такие разные, но все вместе. Объединенные одной страстью к творчеству и стремлением скрасить будни гаджиеевцев.