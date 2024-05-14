Три проекта из Мурманской области представлены на Всероссийском конкурсе проектов «Россия – страна достижений»

Конкурс стартовала в рамках Дней регионального развития «Пространство будущего» на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

В номинации «Туристический проект» представлен кластер «Хибины» (аквакомплекс «Аврора» и гостиница с многоуровневым паркингом). В «Молодёжном проекте» за звание победителя борется Центр цифровых искусств «Муза» в Мурманске — первое в России учреждение дополнительного образования детей, объединяющее технологии, исследовательскую деятельность и креативные практики. В номинации «Инфраструктурный проект» от Мурманской области представлен план строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями. Объект представляет собой комплекс жилой застройки от 9 до 17 этажей. Предполагается, что жилой комплекс сможет обеспечит жильём более 3000 человек. Участок жилой застройки расположен вблизи благоустроенной набережной, рядом с местом слияния рек Кола и Тулома.

Жители Мурманской области могут поддержать регион в онлайн-голосовании. Для этого необходимо открыть раздел «Конкурс проектов» на сайте «Достижения.РФ», выбрать Мурманскую область в списке регионов и проголосовать.