Три проекта из Мурманской области стали соискателями XII Национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Признание общественности»

Поддержать их можно до 30 апреля на официальном сайте проекта.

Мурманская область представлена «Неизвестным архипелагом» – это комплексное исследование Новой Земли в рамках совместных экспедиций Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны России и РГО, монография «История кольской академической науки» и фотопроект Валентина Колинько «Кандалакшский заповедник: животные арктических островов».

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии.

Северный флот совместно с Русским географическим обществом уже дважды становился победителем премии «Хрустальный компас»: в 2019-ом и в 2022 году.