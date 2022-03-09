Три редакции сделали Масленицу ещё веселей

В Мурманске массовые гуляния на Масленицу были организованы на ярмарке в центре города. Там же телеканал «Арктик-ТВ», «Радио Рекорд» и сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Регион51» провели весёлые игры и розыгрыши для больших и маленьких гостей.

Масленица у многих - один из самых любимых праздников детства. Вкусные угощения, весёлые конкурсы, подарки и встреча весны. Всё это решили подарить мурманчанам и гостям ярмарки в центре города участники сообщества «Регион51», телеканал «Арктик-ТВ» и радиостанция «Рекорд Мурманск».

Ксения Мери, ведущая радио «Рекорд Мурманск»: «Провожаем зиму, надеемся, что благодаря нашей сплоченности и прекрасному настроению, призовём весну скорее. А то очень замерзли. Мы сегодня разыгрываем кучу классных подарков и призов. Водим хороводы, дерёмся подушками, отгадываем загадки. В общем, веселимся».

Разнообразные конкурсы, в которых могли поучаствовать все гости праздника, веселая музыка, подарки – это ли не радость?! Так провести выходной день хочется многим.

Каждого гостя ждали не только веселье, но и подарки от спонсоров мероприятия.

Создание чучела - главный конкурс праздника. Команды участники на скорость собрали Масленицу, а затем зрители в сообществе «Регион51» выбрали победителя, которому и достался робот-пылесос.

Елена и Мила Задорожные, победители конкурса: «Мы не ради победы старались, а ради этого чуда. Потому что она очень хотела получить леденец. Мы думали, что леденец нам в любом случае дадут. А это стало большой неожиданностью. Очень эмоционально, классно и здорово».

Среди остальных участников также выбрали «Самую креативную Масленицу», «Самую стойкую» и «Самую стильную». В этот день никто не остался без подарка.

Отметим, что «Рекорд», «Арктик-ТВ» и «Регион 51» проводят этот праздник уже не первый год. И добрая традиция будет продолжена.