Три смельчака хотят покорить побережье Арктики

Сегодня в Мурманске стартовала уникальная экспедиция на снегоходах. Трём смельчакам из Магнитогорска предстоит преодолеть 17 тысяч километров, пробираясь по заснеженным просторам нашего Арктики. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на старте экстремального заезда.

В обычной жизни Евгений Бердников - примерный семьянин и успешный бизнесмен. В команде, которая решила отправиться в экспедицию от Мурманска до Камчатки, он механик. Вместе с двумя напарниками Евгений планирует преодолеть более 17 тысяч километров на снегоходах. В экстремальное путешествие он отправляется не впервые. О задуманной авантюре, участники пробега отзываются как о чем-то безопасном и даже в какой-то степени обыденном. Но так только кажется.

- Хочется чего-то невероятного. Живёшь серо, обыденно, так живут все. Хочется не то чтобы какой-то поступок геройский совершить, ничего такого в этом нет. Хочется просто собраться вместе, куда там сесть, съездить. Люди катаются на коротенькие расстояния, а тут такой пробег, - рассказывает о задумке заполярного ралли Евгений Бердников, участник экспедиции. – Это мы делаем для себя, мы не собираемся кому-то что-то доказать. Мы уже везде были, поэтому этот заезд - абсолютно обыденный.

Евгений Бердников и его друзья - Александр Табаков и Геннадий Чернуха во время многочисленных путешествий успели сработаться и понять главное, что трёх человек более чем достаточно, чтобы пройти по почти любому маршруту: или покатушки выходного дня, или серьёзная многонедельная экспедиция.

- За все эти поездки мы вывели одно очень простое правило, которое нам местные жители подсказали: «Не спеши!». Поэтому бороться с пургой, бороться с сильным холодом просто не надо. Непогоду надо предвидеть и либо в палатке, либо в домике, либо на полярной станции отсидеться, - рассказывает об особенностях подготовки к путешествию Александр Табаков, участник экспедиции. - Так что мы стараемся максимально исключить все неприятные ситуации.

Для неподготовленного человека такое путешествие может показаться чем-то невероятным, но участники пробега уверяют, что повторить их экспедицию может любой. Нужно грамотно подготовиться и технически, и морально. Остальное – дело времени.

- Мы на карту смотрели, всегда думали, что Чукотка находится очень далеко, - вспоминает Геннадий Чернуха, участник экспедиции. - На самом деле, если с головой подходить ко всем этим вещам, то надо сесть на снегоход и любой человек, который даже спортом особо не занимался, с чувством, с толком, с расстановкой, если поедет на снегоходе, сможет добраться в любую точку нашей страны.

Снегоходы у путешественников отвечают заданным требованиям, они позволяют преодолевать большие расстояния. В санях у экстремалов не только запас еды и топлива, но и тёплая одежда, палатки и запасные части к мототехнике.

Маршрут экспедиции будет пролегать по северу нашей страны. Пользуясь системой спутниковой навигации, экстремалы будут ежедневно преодолевать участки протяженностью в среднем 200 километров. Именно это расстояние обычно разделяет следующий пункт остановки от предыдущего. Остановки обычно находятся в населенных пунктах, где можно подзарядить электронику, пополнить запасы еды, заправить или и починить снегоходы.

- Запчастей у нас хватает - половину снегохода разобранного везём, - рассказывает Геннадий Чернуха, участник экспедиции. - Еды тоже достаточно - на десять дней берём обычно, потом пополняем их, когда добираемся до посёлков нормальных.

Конкретной даты финиша пробега пока что нет, её просто невозможно предугадать, говорят путешественники. На продолжительность похода влияет множество факторов: сложность маршрута и погодные условия, которые в Заполярье непредсказуемы.

Через всю страну уже были экспедиции, правда, на внедорожниках. Самое яркое событие - пробег Мурманск - Владивосток. На снегоходах же до Камчатки из областного центра ещё никто проехать не решался.

Страха перед суровыми условиями у этих ребят попросту нет. Нам же остается пожелать им удачи, и мы не сомневаемся в том, что у них всё непременно получится.