Три танкиста с косами

Свой профессиональный праздник отметили бойцы одной из самой тяжеловесной и мобильной военной специальности – танкисты. Своё мастерство в управлении тяжелой техникой асы продемонстрировали перед участниками праздника, который состоялся в посёлке Корзуново.

Прыжок с трамплина на огромной для такой техники скорости - одна из фигур высшего пилотажа для экипажа танка. При этом в полёте наводчик должен умудриться выстрелить и попасть в цель, но с этим бойцы Северного флота справляются без труда.

Но самой поразительной частью представления в День танкиста всё же стала демонстрация мастерства тонкой и аккуратной работы с многотонной техникой. С помощью пушки экипаж танка, не повредив, закрыл спичечный коробок, вбил гвоздь и даже разрезал сочную дыню.

Каково же было удивление зрителей, когда им представился экипаж бронемашины - три молодые девушки, которые не хуже других продемонстрировали слаженность работы.

После представления командир отдельной мотострелковой бригады Северного флота поздравил танкистов с профессиональным праздником и вручил новые погоны офицерам, получившим новые воинские звания, а также награды и грамоты отличившимся.

- С Днём танкистов! Крепкого вам здоровья, семейного счастья, успехов во всех начинаниях на благо России, - поздравил танкистов Сергей Пелипай, командир отдельной мотострелковой бригады Северного флота.