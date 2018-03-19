«Три великих портретиста» приглашают в гости

Культурно-выставочный музей подарит уникальную возможность всем любителям изобразительного искусства соприкоснуться с примерами классической живописи. В рамках 120- летия со дня открытия Русского музея мурманчане смогут увидеть экспозицию портретистов.

В Мурманском областном художественном музее заканчиваются последние приготовления к одному из главных культурных событий этой весны. Культурно-выставочный центр совместно с Русским музеем дарит всем желающим возможность познакомиться с классической живописью трёх великих портретистов XVII века. В экспозицию вошли около 40 работ Рокотова, Левицкого и Боровиковского.

- Вы присутствуете при создании экспозиции, затем последует монтаж, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. – А торжественное открытие, а для многих наших посетителей это будет открытие художников в буквальном смысле слова, так как в наше время появляется новое поколение мастеров, которое представляет Россию на полотнах.

Каждый портрет мастеров имеет свой собственный стиль и технику письма. В картинах нет ничего лишнего: одежда, поза, положение рук, наклон головы - всё это помогает лучше понять внутренний мир человека. В выставочном центре также представлено более 50 альбомов – каталогов, посвященных прошлым экспозициям Русского музея. Некоторые издания можно даже почитать или приобрести в личное пользование.

- Это большие альбомы, хотя есть издания по методической литературе для тех, кто начинает интересоваться искусством, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

Выставка «Три великих портретиста» откроется 24 марта и продлится до середины июня.