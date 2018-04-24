Трифлокомментирование – на телеэкран!

В Мурманской государственном арктическом университете состоялся мастер-класс, на котором обсудили одну из интереснейших и в тоже время сложнейших тем о доступной среде. В этот раз в центре внимания оказались интересы слабовидящих и слепых людей.

Учёными доказано, что около 80% всей информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Однако, слабовидящие и слепые люди усваивают те же знания, но другими методами. В основном картину всего происходящего они выстраивают, основываясь на то, что слышат. Педагоги и активисты опорного вуза Мурманской области обсудили сегодня возможность и необходимость аудиодискрипции визуального контента в сфере телевиденья. Этот метод ещё называют трифлокомментирование. Обученный диктор рассказывает зрителю или слушателю о том, что происходит на экране.

Участники мастер-класса обсудили возможности, специфику и перспективы этого направления переводческой деятельности. Сейчас в Мурманске нет подобных специалистов, пока ни один из местных телеканалов не работает в таком формате. Однако, как считает организатор мастер-класса, доцент кафедры иностранных языков Елена Александрова, любую мечту и проект можно превратить в реальность, главное выбрать правильный подход.

- Это новое направление, хотя исторически, конечно уже делались попытки давным-давно, - отмечает Елена Александрова, доцент кафедры иностранных языков МАГУ. - В России этим занимается один из институтов, в котором занимаются экспериментальными исследованиями. Специалисты пытаются оценить, с какой скоростью нужно делать тифлокомментарий. А во всём мире очень много разных подходов к этой проблеме.

Студенческая переводческая лаборатория МАГУ занимается собственными исследованиями в этой сфере. Ребята самостоятельно стараются изучить все тонкости и аспекты такого перевода.