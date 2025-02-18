Трое жителей Мурманской области задержаны за вымогательство

Подозреваемые посчитали, что имеют право на процент от соцвыплаты положенной незнакомому им жителю региона.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные вымогают у него по телефону часть денег от соцвыплаты, положенной ему по состоянию здоровья. А после звонки перешли в личные встречи, на которых потерпевшего били, угрожали и вымогали деньги.

Выслушав рассказ заявителя, правоохранители сразу же начали оперативно-розыскные мероприятия.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали троих ранее судимых за различные преступления мужчин. Кроме того, предварительно установлена причастность двоих из них к незаконному обороту наркотических средств и запрещенных веществ. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу».