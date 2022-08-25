Трое жителей региона предстали перед судом за браконьерство в Баренцевом море

Алексей Гамаюнов, исполняющий обязанности Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «По результатам рассмотрения уголовных дел в отношении них был вынесен обвинительный приговор с назначением каждому из них штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, судом был удовлетворён иск природоохранного прокурора о взыскании в доход федерального бюджета с осуждённых 6 млн 800 тысяч рублей».

Как сообщает природоохранная прокуратура, задержали нарушителей с приличным уловом. В акватории губ Медвежья и Долгая они выловили 479 особей камчатского краба. Тем самым нанесли ущерб на сумму в 7 миллионов рублей.

В суде браконьеры частично признали свою вину. По сообщению экспертов, в 2022 году среди экопрестпулений, зафиксированных на территории Заполярья, по-прежнему превалирует незаконная добыча водных биоресурсов. Что касается задержанных, то они отделались крупными штрафами.

Алексей Гамаюнов, исполняющий обязанности Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «По результатам рассмотрения уголовных дел в отношении них был вынесен обвинительный приговор с назначением каждому из них штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, судом был удовлетворён иск природоохранного прокурора о взыскании в доход федерального бюджета с осуждённых 6 млн 800 тысяч рублей».