Троллейбусу «на батарейках» устроили тест-драйв

В последнее воскресенье октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Это профессиональный праздник большой команды специалистов – всех тех, от кого зависит качественное и безопасное функционирование автотранспортного комплекса.

Комфортный салон для водителя и пассажиров, но главная «фишка» нового троллейбуса «Электротранстранспорта» в другом. Это первая машина способная передвигаться без подачи электричества. В тест-драйве транспортного средства в депо принял участие и глава региона.

Такой троллейбус может проехать даже там, где нет контактной сети. Аккумулятора хватит на несколько десятков километров. А при подключении к проводам транспорт заряжается прямо на ходу — для полной зарядки нужно около получаса.

В этом году при поддержке регионального бюджета автобусы и троллейбусы в областном центре обновят на сумму в 200 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы дополнительно выделили деньги, а это порядка 1,5 миллиарда рублей. Дадим их на обновление общественного транспорта».

В следующем году предприятие «Электротранспорт» отметит 60-летие. За время работы предприятие перевезло более 3-х миллиардов пассажиров. В планах не только обновление парка, но и внедрение цифровых технологий.