«Тропа дознавателя», которую необходимо преодолеть

На Северном флоте есть и своя военная полиция. Её сотрудники тоже проходят ряд учений, в том числе и конкурс профессионального мастерства «Лучший дознаватель» вооруженных сил.

Теоретический этап можно оставить за рамками, зрелищности в нём мало, а вот «Тропа дознавателя» заслуживает внимания. Участникам приходится проходить полосу препятствий, почти на такой же готовят штурмовые отряды. Пробежать это только пол дела, вторая часть – осмотр места происшествия, фотофиксация и сбор улик, например, гильз и других следов. В этом плане работа военных полицейских мало отличается от «гражданских» коллег по цеху, пожалуй, за исключением формы и автомата за плечами.

Конкурс на лучшего военного дознавателя проводится на Северном флоте впервые. Победители флотского тура примут участие во всеармейском. Основная цель - поощрение наиболее подготовленных специалистов военной полиции, отметил Сергей Бондарев, старший дознаватель отдела дознания регионального управления военной полиции по Северному флоту.