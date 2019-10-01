Тропинку и зелёную зону у пятой поликлиники областного центра привели в порядок

В Мурманске состоялся очередной субботник. Вблизи пятой поликлиники активисты и депутаты горсовета привели в порядок запущенную зеленую зону, а представители управления дорожного хозяйства уложили асфальтовую дорожку.

Субботник на небольшом участке за 5-й поликлиникой организовали депутаты горсовета и жители, указавшие парламентариям проблемную зону. В течение десятилетия здесь разрастались кустарники, и вскоре пустырь превратился в неухоженную лесополосу, которая стала небезопасным местом для жителей микрорайона.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Заросли кругом. Здесь вот вместо этой тропинки - грязь во время дождя. Люди говорили, что было даже несколько нападений из-за темноты и запущенности. А здесь по этой дорожке к ближайшим этим домам детей в детский сад водят».

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В ходе выборов 8 сентября мы получили ряд наказов, и сегодня группа депутатов решила провести субботник. Облагородить дорогу к детскому садику».

В акции по наведению порядка участвовали сотрудники управления дорожного хозяйства, без их помощи точно не было бы новой заасфальтированной дорожки.

Станислав Ланин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Доделаем проход в детский садик. Всё сделаем максимально прозрачно, чтобы всё было видно. Освещение установили. Сегодня закончим дорожку».

Общими усилиями заросли проредили, поэтому видимость сразу улучшилась, но все равно над территорией было решено установить дополнительный фонарь, он станет маяком для пешеходов в темное время суток.

Виталий Кириллов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Появилась дорожка, будет прожектор, после того как мы закончим, мы перейдем на Кольский, 60, мы поможем жителям разнести землю по клумбам».

На этом работы по благоустройству не заканчиваются. Так как, у жителей еще много волнующих тем, касающихся состояния улиц и дворов.