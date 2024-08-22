Тротуар – ему дорога!

Мурманчанина, разъезжавшего по городским тротуарам, оштрафовали за нарушение ПДД.

На кадрах видеозаписи хорошо видно, как мужчина неторопливо двигается по тротуару на проспекте Кирова. Правоохранители установили личность водителя и составили в отношении него протокол об административном нарушении.

Автолюбителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.