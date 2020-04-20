Труба-дело, или Авария раскрыла глаза на состояние тепломагистрали

Телоэнергетики показали причину коммунальных неурядиц жителей Североморска - участок теплотрассы, из-за порыва которого микрорайон в ЗАТО остался без тепла и горячей воды. Ржавую трубу заменили, но проблема осталась. И решить её силами одних только ресусрников, как оказалось, невозможно.

Старая ржавая труба – главная причина того, что 49 многоквартирных домов, 15 учреждений и 11 тысяч североморцев остались без отопления и горячей воды в прошлый понедельник. По состоянию трубы видно, что её уже ремонтировали, но и старая заплатка полностью выработала свой ресурс.

За сорок лет службы даже металл устал - стенка истончилась с девяти до нескольких миллиметров, в конце-концов она не выдержала давления.

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Вот здесь у нас произошло технологическое отключение, был порыв. Мы вырезали элемент – участочек около восьми метров».

А надо менять почти пол километра главного ствола, состояние которого энергетики оценивают как ужасное. 570 метров труб с изгнившей от времени теплоизоляцией, разломанные бетонные крышки лотков - все это лежит под открытым небом и фактически отапливает городской парк.

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Эти плиты лежат очень давно. Даже техника не зайдет на это место, они могут переломиться, упасть на ствол, а это можем привести ещё к худшему».

Эта сеть 1976 года постройки – ровесница директора филиала. 43 года назад она была скрыта от посторонних глаз в земле. Сегодня труба у всех на виду, к тому же она представляет потенциальную опасность для посетителей парка.

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Конечно, это опасно. Здесь не должно никого быть. А мы видим, что здесь любят дети играть, молодёжь посидеть. Не дай бог, если будет порыв теплоносителя с температурой 80 градусов и давлением 11 кг».

Сети – это городская собственность. Но по договору аренды ремонтировать их должны энергетики. В зоне ответственности компании «МЭС» 174 километра труб только во флотской столице. Если выложить их в одну нитку, то она протянется от Североморского рейда до предгорья Хибин.

Александр Кобытев, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «В прошлом году филиал сделал замену около трёх километров в рамках своих финансовых возможностей. Но далее здесь нужна помощь либо на уровне муниципалитета, либо на уровне правительства».

Энергетики посчитали, что для бесперебойного теплоснабжения ЗАТО в год надо полностью менять хотя бы 10% изношенных труб. А получается в 6 раз меньше.