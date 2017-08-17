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День за днём с «Арктик-ТВ»17.08.17 19:30

Труба-дело, или Промышленные альпинисты с 80-метровой высоты гоняют автолюбителей

Энергетики просят автомобилистов убрать свои машины подальше от котельной «Северная», которая находится в промзоне. Сейчас промышленные альпинисты там красят трубу. Ориентировочно реставрация цветовой маркировки трубы продлится до конца месяца.

Некоторые водители прячут припаркованный рядом автотранспорт под полиэтиленовой плёнкой, некоторые отгоняют от котельной свои машины подальше, замечая, что промышленные альпинисты работают на трубе.

Верхолазы-маляры восстанавливают маркировочную окраску дымовой трубы котельной «Северная». В соответствии с федеральными авиационными правилами она должна быть ярко полосатой бело-красной, никакой корпоративной символики. «Это не эстетическая, а больше защитная покраска от последующих разрушений», - отмечает Андрей Вихренко, заместитель главного инженера АО «МЭС» по ремонтам.

Покраску дымовой трубы начали с самой верхней точки  с помощью специального страховочного оборудования. Люди-пауки поднялись на 80 метров над городом. Практически вручную им предстоит восстановить сигнальные цвета на площади в 3 тысячи квадратных метров, использовав более тонны краски. «Здесь работают профессионалы, - рассказывает Андрей Вихренко, заместитель главного инженера АО «МЭС» по ремонтам. Они поднимаются на трубу по лестнице, а потом работают, используя альпинистское снаряжение. Краска по шлангам подаётся наверх».

Окрашивание трубы проходит по специальной технологии распыления, благодаря которой «лишняя» краска оседает на землю в виде сухой пыли. Однако энергетики все же просят автовладельцев парковать транспорт в радиусе более 300 метров от котельной.

- Есть риск попадания брызг, но разлёт краски из-за ветра практически минимальный, - говорит Андрей Вихренко, заместитель главного инженера АО «МЭС» по ремонтам.

Работают альпинисты быстро, но свои коррективы вносит погода. В дождь им приходиться спускаться на землю. Но к первому сентября все работы планируют завершить полностью.

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