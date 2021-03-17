Труба и дело! В центре Мурманска восстановили теплоизоляцию участка тепловой сети
Работы выполнялись специалистами «Мурманэнергосбыта» после того, как активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили нарушения во время осмотра дома.
Во время всероссийского мониторинга «С теплом – труба» активисты ОНФ обнаружили нарушения теплоизоляции наружного участка тепловой сети рядом с одним из домов на Театральном бульваре в Мурманске. Участники рейда обратились в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, начались работы по восстановлению объекта.
Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Ветер как раз на этом участке играет. Естественно, доступность – проходящий может повредить. Знаем мы о таком вандализме, встречается он, к сожалению. Мы благодарны такому реагированию и информированию нас о неудовлетворительном состоянии».
Специалисты «Мурманэнергосбыта» обшили трубы дома в кратчайшие сроки. А сейчас они восстанавливают теплоизоляцию на сетях по улице Александра Невского. Уже заменена часть защитного слоя, но впереди ещё много работы.
Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Не просто так это все было отремонтировать. Надо было выделить средства, посчитать, посмотреть, всё проверить и действительно, работа колоссальная. Мы видим, что на сегодняшний день часть работ завершены. Мы договорились, что постепенно эта работа будет продолжена».
По словам руководителя МЭС Аллы Истоминой, в планах заменить изоляцию на 150 метрах труб в этом году, а полностью участок обновят в 2022 году.