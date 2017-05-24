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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.17 19:30

Трубы, гайки, дороги, благоустройство – для исполнительной власти, а политика – дело депутатского корпуса – Александр Абрамов

Сегодня в Североморске состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, на котором о своей работе отчиталась глава администрации Ирина Норина. Однако, как ни старалась сити-менеджер говорить о заслугах, глава флотской столицы Александр Абрамов обратил внимание на главное, но к сожалению, упущенное из вида Ириной Нориной, - на вывоз снега и состояние сферы ЖКХ, которая вызывает наибольшее количество жалоб североморцев.

Глава администрации ЗАТО г.Североморск традиционно отчитывается перед депутатами Совета. В докладе основное место занимают сухие цифры – как меняется уровень безработицы, из чего формируется бюджет города…

Активным жителям Североморска хотелось услышать совсем другое – ответы на житейские и важные вопросы. Например, когда в родном городе построят долгожданный детский садик?

Глава администрации подробно рассказала о проекте строительства новой школы, при этом ответ на вопрос жительница города, пришедшая на заседание, так и не получила. Ей осталось только возмущаться: «Детского сада не будет, а школа будет построена?»

На этот счёт у главы администрации своё мнение. Строительство садика, как можно было понять из доклада,  менее актуальный вопрос, по крайне мере для самой Ирины Нориной.  Вот так нонсенс! Правда и строительство школы  остаётся в подвешенном состоянии.

Ещё одна проблема, которая почему-то остается не решенной – вывоз мусора. Этот вопрос пришлось поднять депутату Мурманской областной думы Юрию Шадрину.

Депутат горсовета Североморска Игорь Козинский задал вопрос о средствах, выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство. Не получив полного ответа он вышел на трибуну, чтобы сказать о том, что финансирование должно быть достаточным и своевременным, что ЖКХ – вовсе не та сфера, где можно экономить, порекомендовав работать с бюджетом более вдумчиво.

- Урезание бюджета на ЖКХ – это смертоубийство, - говорит Игорь Козинский, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. - Прежде всего, мы можем сэкономить на приглашении столичной звезды, но никак не можем экономить на дорогах. Эта ямочка может и жизни стоить.

С заявлением Игоря Козинского согласился и глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов, отметив, что сфера ЖКХ действительно не должна оставаться на задворках. Ведь именно она волнует жителей больше всего. И по ней население судит о работе власти.

- У нас много хороших вещей, но они не заметны для большого количества северян, - отмечает Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск. – А то что происходит на улицах, видно всем. Можно говорить о медалях и наградах, но это не перекроет тех проблем, которые у нас есть.

Ещё один момент, на который обратил внимание глава ЗАТО, невыполнение его поручений.

- Меня огорчило то, что не  выполнено мое поручение. Вопросу уборки от снега улиц города должного внимания уделено не было, - говорит Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск. - Ещё раз хочу напомнить и главе администрации, и работникам, вы исполнительный орган власти. Ваше дело трубы, гайки, дороги, благоустройство. Политика – это дело депутатского корпуса.

В завершение доклада Александр Абрамов поделился своим мнением, что ЗАТО может обойтись и без двоевластия. По мнению главы муниципалитета, одного градоначальника вполне достаточно. Абрамов подчеркнул, что такая система будет работать эффективнее. Тогда один руководитель города будет решать проблемные вопросы, нести ответственность перед горожанами и сможет давать чёткие ответы по всем волнующим жителей вопросам.

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