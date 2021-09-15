Трубы зовут - сити-менеджер Евгений Никора вновь прервал свой отпуск

Главе города Мурманска потребовалось провести очередное совещание с представителями управляющих компаний Мурманска на тему отсутствия отопления в ряде домов города.

Согласно поручению губернатора, главы всех муниципалитетов взяли на контроль работу за стартом отопсезона. Предыдущая встреча главы администрации Мурманска Евгения Никоры с представителями управляющих компаний и сотрудниками прокуратуры состоялась пять дней назад. Тогда на карте города было 175 квартир, не подключенных к отоплению. Но за прошедшие дни адресов стало ещё больше.

Теперь сити-менеджеру предстоит решать и эту проблему. По словам Никоры, в отпуск он не вернётся, пока все квартиры в областном центре не будут обеспечены теплом.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «С 10 числа поступило ещё 78 обращений о том, что в квартирах нет тепла. Из этих 78 обращений, отработано 57. Сейчас мы проверяем, действительно ли в этих квартирах есть тепло. Соответственно, по арифметике осталось ещё 22 квартиры без отопления».