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День за днём с «Арктик-ТВ»11.08.17 19:30

Труд строителей в Мурманске можно увидеть, оценить и потрогать руками

В это воскресение по всей стране отметят День строителя. И Мурманск не стал исключением, в городе с небольшим опережением событий прошёл торжественный митинг.

День строителя в Мурманске - праздник особенный, ведь город в нынешнем его виде создали всего за 40 лет на голых сопках с помощью энтузиазма, целеустремленности и желания. У представителей этой почётной мирной профессии есть и свой памятник, рядом с которым ежегодно в канун профессионального праздника собираются те, кто участвовал в большой  стройке социализма длившейся с 50-х по 90-е годы, когда город на берегу Кольского залива «вытягивался в высоту и ширину».   

- Дорогие строители, дорогие ветераны строительной отрасли! Ваш труд всегда на виду, его можно увидеть, оценить, потрогать руками, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск.

Памятник военным строителям возвели, возле которого проходит митинг, был построен на деньги работников «Мурманскжилстроя», самой большой и самой успешной профильной организации в Мурманске ХХ столетия. В прошлом году тресту исполнилось 80 лет. 

- Я работаю в тресте «Мурманскжилстрой» с 1968 года, тружусь в нём до сих пор. В городе многое пришлось построить. В честь такого праздника мы пришли к этому памятнику, чтобы почтить память  всех военных строителей,  - сказал Александр Воронцов, ветеран-строитель.

В лучшие для треста годы его специалисты  возвели самые значимые для города объекты - гостиницу «Арктика», плавательный бассейн, Дом детского творчества «Лапландия», научную библиотеку; большинство больниц, школ, кинотеатров и клубов. Но самое главное, предприятие сдало более 5 миллионов квадратных метров жилья.

- К сожалению, сейчас темпы  строительства снизились, - отмечает Николай Бережной, заслуженный строитель РФ, почётный гражданин Мурманска. – Они сейчас не очень высокие, как это было в годы моей молодости, когда мы начинали работать, придя на стройки  после окончания института. Тогда работали по две смены, был дух патриотизма, было желание сделать больше и лучше для нашего города.

Как отмечают участники митинга, в советское время  к труду строителей относились с почётом. Такая эмпатия, впрочем, вряд ли связана с агитацией или  пропагандой. Просто школьники когда-то не просто смотрели на  высотные краны или сетки лесов со стороны, а непосредственно участвовали в процессе. «Я проработала 30 лет в школе, тогда  мы все время ходили и помогали строителям, - вспоминает Ия Пашкина, учитель географии, член ветеранской организации  «Дети военного Мурмана». - Наши ученики очень многое делали:  мы подбирали мусор после строительства, приводили территорию вокруг новых домов в порядок. Очень много деревьев посадили».

Представить такое в наше время сложно. Впрочем, Мурманск в последние годы все же вырвался из тёмной полосы строительного застоя. Его облик продолжает меняться  и не только за счёт гипермаркетов и  магазинов. 

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