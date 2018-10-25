День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.18 19:30
Трудная борьба за справедливость после падения с крыши
Без социальной поддержки, без компенсации дорогого лечения и восстановления – буквально без прав остался мужчина, который в апреле этого года упал с крыши пятиэтажного дома.
Напомним, вместе с напарником он чистил кровлю от снега. Официально северяне трудоустроены не были. Когда случилась беда, Александр Варанки остался с ней один на один, получая поддержку лишь самых близких. Бороться пришлось не только за жизнь, но и за свои права.
В деталях этой нелегкой и неравной борьбы разбиралась Анастасия Карева.
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