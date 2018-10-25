Трудная борьба за справедливость после падения с крыши

Без социальной поддержки, без компенсации дорогого лечения и восстановления – буквально без прав остался мужчина, который в апреле этого года упал с крыши пятиэтажного дома.

Напомним, вместе с напарником он чистил кровлю от снега. Официально северяне трудоустроены не были. Когда случилась беда, Александр Варанки остался с ней один на один, получая поддержку лишь самых близких. Бороться пришлось не только за жизнь, но и за свои права.

В деталях этой нелегкой и неравной борьбы разбиралась Анастасия Карева.