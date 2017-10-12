Трудно мелочью собрать миллион рублей!

Собрать миллион рублей пока не получилось. В Мурманске завершилась благотворительная акция «Миллион мелочью» в поддержку тяжелобольной девочки Маши Пазыч. Волонтеры уже рассортировали собранные монеты, а сотрудники одного из банков пересчитали деньги. Вывод, чтобы отправить девочку на необходимую операцию, придётся ещё потрудиться. Маша очень мечтает встать на ноги и научиться ходить.

Полный багажник денег – звучит впечатляюще. И выглядит тоже. Все эти монеты во время благотворительной ярмарки для Машеньки Пазыч собирали волонтеры. Каждая монетка - жест неравнодушия, оттого и особо ценна. Волонтёр Вера Никитина признаётся, что впервые участвовала в столь эмоциональном мероприятии…

- Эмоции зашкаливают. Всем рекомендую участвовать в таких акциях. Это очень приятно, - говорит Вера Никитина, волонтер.

Это уже не первая акция «Миллион мелочью» для девочки, мечтающей встать на ноги. Напомним, Маняша родилась со множеством заболеваний, она уже перенесла ряд дорогостоящих операций и реабилитаций, многие из которых помогли оплатить мурманчане.

В результате первой акции «Миллион мелочью», которая прошла в 2013 году, наполнили около 50 вёдер монетами. В этом году - 18. Но это неважно. Впереди будут новые ярмарки и благотворительные концерты. Каждая инициатива приближает команду Маши к цели. На очередные 10 и 11 операции необходимо два с половиной миллиона рублей. Из них уже есть более полумиллиона.

- Видно, что люди стали по-другому относиться к деньгам. Тем ценнее каждая копейка, - отмечает Юлия Иванова, организатор акции «Миллион мелочью». - Много мурманчан откликнулось. Столько добрых сердец!

За это время Маняша Пазыч уже подросла, она сама горит желанием поддержать своих ангелов-хранителей. Девочка верит, что она обязательно научиться ходить и заражает оптимистичным настроем окружающих.

Работники банка сразу же отозвались на просьбу пересчитать мелочь, так как вручную вышло бы долго. А вот техника справляется с этой работой очень быстро. Результат – собрали 45825 рублей 70 копеек.

Вся информация о том, как помочь девочке, есть в группе «ВКонакте» «Маняшин путь к победе».

Банковские реквизиты:

Карта Сбербанка

5336 6900 2943 1725

Першина Галина А. (бабушка Маши Пазыч).