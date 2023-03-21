Трудности были и будут, главное, идти вперёд - Виталий Синицын выбирает ТСН

Что же лучше: управляющая компания или товарищество собственников жилья? Наверное, та организация, которая дела свои ведёт наиболее честным и результативным способом по отношению к жителям дома.

Когда-то на улице Книповича, 21 находилось муниципальное общежитие. Сейчас же первые четыре этажа занимают студенческие комнаты, здесь живут во время учебы воспитанники педагогического колледжа и колледжа искусств. А вот помещения на остальных этажах отданы под частные квартиры.

Виталий Синицын, председатель ТСН по адресу Книповича, 21: «Я жил в этом доме с 90-го года прошлого века, видел, что происходит, каким образом управляющие компании занимались обслуживанием дома. Принял решение организовать ТСН, чтобы самим заниматься обслуживанием нашего дома».

Первого апреля у местного ТСЖ будет день рождения – 4 года. По словам председателя, за это время удалось сделать многое. Например, в доме завершили капитальный ремонт системы отопления: поставили новый бойлер, установили новые электрощиты на этажах. В доме даже работает консьержка – такая вот редкая на сегодняшний день профессия. Хозяйка подъезда и подскажет всё, что необходимо, и за порядком проследит. А видеокамеры ей в этом помогут.

Виталий Синицын, председатель ТСН по адресу Книповича, 21: «Как только мы начали работать, то первый вопрос, который мне все задавали, а когда будет ремонт в коридорах проводить. Всем хотелось сразу, чтобы всё было красиво. Но я понимал, что мы можем сделать ремонт в коридоре, но с ветхими коммуникациями будут аварии, будут прорывы и всё это будет портится».

Однако, после кропотливой работы над коммуникациями здания, наконец началась ожидаемая многими жителями косметическая работа на этажах. Главное, конечно же, покраска стен: на каждом этаже цвет будет разный. А когда внешне этажи будут выглядеть презентабельно, то их начнут украшать цветами и картинами.

Виталий Синицын, председатель ТСН по адресу Книповича, 21: «Работа с людьми – это, наверное, самое сложное. Но сейчас, я не скажу, что привык, я принял решение этим заниматься, потому что вижу результаты. Да, кто-то недоволен, к сожалению, бывают и такие. Но уже начали говорить спасибо и, наверное, ради этого и стоит работать».

Останавливаться на достигнутом ТСЖ не планирует. Как говорит председатель товарищества собственников недвижимости, трудности были и будут, главное, идти вперёд. И тогда всё получится в своё время.