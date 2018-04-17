Трудные, но прекрасные 70 километров

70 километров по густому хвойному лесу они прошли за менее чем за 3 часа. В Мончегорске прошёл заключительный этап чемпионата России по лыжным гонкам. 48 спортсменов-мужчин со всей страны прошли непростую дистанцию, сразившись за звание чемпиона.

В Мончегорске прошёл заключительный этап чемпионата России по лыжным гонкам. 48 спортсменов-мужчин со всей страны прошли непростую дистанцию, сразившись за звание чемпиона.

Всероссийский лыжный 70-километровый марафон давно стал традиционным для жителей Кольского полуострова. Чтобы принять участие в испытании, ежегодно в Мончегорск съезжаются звёзды лыжного спорта со всей страны. «В этом году учувствуют 48 человек, 4 мастера спорта международного класса, 33 мастера спорта, представитель Мурманской области Гребенько Александр, за которого мы будем болеть. Шансы есть на то, чтобы попасть в лидеры», - отмечает Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту.

Множество подъёмов, резкие повороты и затяжные спуски. Чтобы проверить себя на прочность и выносливость, многие спортсмены проделали долгий путь и даже пересекли несколько часовых поясов.

- 70 километров я бегу в первый раз, - говорит Наиль Башмаков, участник сверхмарафона (Казахстан, г.Алматы). – Думаю, что справлюсь, всё будет хорошо.

У каждого из участников гонки своя задача: кто-то нацелен на победу, а для кого-то и само участие - уже достижение и повод для гордости. «Эта гонка уникальная: начиналась она на Кольском полуострове и много-много лет уже проходит. То, что в Мончегорске есть необыкновенная трасса, необыкновенный круг, то эти соревнования можно считать весенним Днём металлурга».

Мончегорский сверхмарафон стал одним из главных спортивных событий еще во времена Советского Союза. Но после перестройки о празднике на несколько лет забыли. Идея возродить состязание пришла в 2008 году. И с тех пор гонка является самым долгожданным событием в жизни горожан и спортсменов со всей России.

«Сложно было проводить первые соревнования, - говорит Дмитрий Староверов, глава города Мончегорска. – Отмечу, что эта заслуга Евгения Владимировича Потапова, который сам в прошлом был лыжником. Это его ключевая заслуга».

Организацией всего мероприятия, подготовкой трассы и созданием призового фонда вот уже 11 лет занимается Кольская горно-металлургическая компания. У руководства предприятия своя философия относительно вопросов, которые приходится решать, организовывая подобное спортивное событие.

- Мы знаем, что лыжный спорт в Мончегорске - это один из самых любимых, один из основных видов спорта, - говорит Максим Иванов, помощник генерального директора Кольской ГМК. - Можно сказать, что наша молодёжь, имея возможность смотреть на самых лучших лыжников, будет и сама развиваться и стремиться заниматься лыжными гонками.

На результатах участников марафона влияет не только состояние трассы, но и погода. В этот лыжникам повезло. «В данный момент снежный покров позволяет проводить соревнования на самом высшем уровне, - отмечает Владимир Летавин, технический делегат Федерации лыжных гонок России (г.Череповец). - Трасса подготовлена хорошо. Всегда здесь традиционно проводятся соревнования на высоком уровне.

Несмотря на предстоящее испытание и вероятное волнение, все участники забега стартуют уверенно и без промедления. Впереди 7 кругов сложной северной трассы, на протяжении которой и тут и там лыжников встречают болельщики.

Спустя почти 3 часа участники выходят на финишную прямую. Затаив дыхание, зрители следят за лидерами. С небольшим отрывом, на доли секунды, гонку выигрывает спортсмен из Санкт-Петербурга Алексей Двоскин. Он пробежал 70 километров за 2 часа 56 минут.

- Даже слов нет. Я очень рад, - говорит после забега Алексей Двоскин, победитель лыжного сверхмарафона. - Сегодня была не очень тяжёлая гонка, было хорошее скольжение, нормальное самочувствие, лыжи работали превосходно. Спасибо тренерскому штабу. Мне здесь очень нравится, я всегда тут прихожу к финишу в десятке лучших. Это моя любимая дистанция.

А вот представитель Мурманской области Александр Гребенько пришёл к финишу во второй десятке. Он занял 12 место. «Последний круг дался очень тяжело. Пришлось напрягаться очень сильно, - сказал Александр Гребенько, участник сверхмарафона (Мурманская область).

Лучших гонщиков наградили медалями, кубками и ценными подарками. Так же благодарностями отметили и тренеров, которые на протяжении долгих лет готовили спортсменов. Опыт, которые все участники соревнований получили на время марафона, несомненно важнее любой похвалы. Впереди ещё год, чтобы потренироваться и исправить ошибки. Возможно, в следующем году у Мурманской области будет шанс забрать кубок победителя себе.