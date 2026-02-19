Трудные вопросы и откровенные ответы прозвучали на первом Форуме родителей выпускников

В течении двух дней в Мурманской области работал первый Форум родителей выпускников. Презентации, выставки, экскурсии. И в конце каждого дня - обязательная встреча семей выпускников с главой региона.

Родители, пользуясь случаем, говорили с Андреем Чибисом не только об учёбе своих детей, а всё больше о собственных проблемах.

Кому-то зарплата не позволяет взять ипотеку, кто-то не может попасть на приём в поликлинике. Впрочем, дефицит врачей - это не мурманская проблема – по всей стране не хватает 80 тысяч докторов.

- Я знаю это, по себе. У меня родители уже в таком возрасте. Я знаю по себе, как попасть к врачу, как спасти человека, - говорит Андрей Чибис. - Врачей активно приглашают на север, выплачивают специалистам подъёмные, помогают с жильём.

- А что в других отраслях? - спрашивали отцы выпускников.

- А у нас какая плотность населения в Мурманской области? Два человека на километр, у нас дикая нехватка кадров!

Главе региона пришлось показывать на пальцах, что делается в области для решения кадрового вопроса.