Трудный путь к газификации региона

Проблемой мазутозависимости в Мурманской области озадачены давно. Пришло время изменить систему. На это потребуется немало времени, а значит, откладывать задачу дальше не имеет смысла. Проект газификации в ЗАТО Александровск обсудили органы власти и представители компании «НОВАТЭК»

О переходе от мазута к газу на котельных региона и ЗАТО Александровск - не исключение, говорят давно, но с мертвой точки дело сдвинулось только сейчас, после прихода в наш регион компании «НОВАТЭК», которая занимается транспортировкой голубого топлива. Перевод котельных на газ - задача, конечно, финансово затратная. Необходимо подготовить оборудование, утверждают специалисты. Зато такие действия помогут сэкономить в дальнейшем, кроме того - это намного экологичнее.

«Проблематика завоза мазута, от которой надо региону уйти, понятна уже всем, - отмечает Алексей Пономарев, начальник отдела департамента маркетинга и реализации газа ПАО «НОВАТЭК». - Во-вторых, природное топливо всегда экологичнее. И котлы будут работать эффективнее – не будет накипи».

«НОВАТЭК» готов взяться за переоснащение котельных в Александровске, Видяево и Ура-Губе. До конца года специалисты должны составить технико-экономическое обоснование, далее пройдёт обсуждение зон ответственности и определение сроков строительства и ввода в эксплуатацию нового оборудования.

«Пока нет какого-то одного финального технического решения, рассматриваются несколько, связанных с использованием как регазификаторов сжиженного газа, который будет подвозиться и храниться около котельных, - комментирует Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Ещё далеко до принятия окончательного решения. Но работа началась, главное, что область уже реально занимается с потенциальными инвесторами для избавления от нашей мазутозависимости».

Мурманская область - единственный на сегодняшний день регион России, где в качестве топлива используется мазут. Сжиженный природный газ – одна из перспектив газификации области, благодаря которой возможно в ближайшем будущем жители региона перестанут удивляться цифрам в квитанциях за тепло и горячую воду.