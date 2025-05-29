Трудоголик пред вами, или Анна Головина в программе «Север - это судьба»

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» журналисты «Арктик-ТВ» расскажут о заместителе губернатора Мурманской области Анне Головиной.

Смотрите программу в эфире телеканала в пятницу в 21.00, в субботу - в 19.00 и в воскресенье - в 18.30.

Никогда прежде наша героиня не рассказывала журналистам о себе. Откуда она родом, кто её родители, как получила приглашение работать в Мурманской области.

- На самом деле, мы с Андреем Чибисом не были знакомы, - сообщила нам гость очередного выпуска программы «Север это судьба» Анна Головина, приоткрыв завесу таинственности вокруг своей персоны, и ответила на неудобные вопросы ведущей:

- Почему вы не вышли к людям и не сказали, что это не я…

И конечно же мы спросили у вице-губернатора про объединение школ и детских садов.

На взгляд редакции, разговор получиться интересным, но в любом случае судить вам.

Если вы хотите посмотреть на трудоголика, то он пере вами на экране.

Смотрите программу «Север – это судьба» с Анной Головиной в эфире телеканала «Арктик-ТВ», на сайте, в социальных сетях.