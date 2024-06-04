Андрей Чибис поручил усилить контроль за любительским рыболовством в Мурманской областиС 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.24 19:30

Трудовое лето: в Мурманске открыли 788 вакансий для подростков

По результатам опроса регионального центра занятости, каждый второй школьник планирует поработать во время летних каникул.

В рамках регионального плана «На Севере - жить» в Мурманской области реализуется проект «Работа рядом», благодаря которому с каждым годом удается финансировать больше рабочих мест для несовершеннолетних. Растёт и количество желающих трудится. Школьники готовы помогать в уборке и благоустройстве территорий или доставке различных товаров и корреспонденции.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Ребята делают очень важную для нас работу, они помогают нам делать город чище, уютнее, красивее. Конечно, ни к каким тяжёлым работам они не привлекаются. Никаких погрузочных или разгрузочных, лакокрасочных работ нет. Это уборка, это подметание, высадка цветов».

Этим летом для ребят в возрасте от 14 до 18 лет открыли 788 вакансий. Часть из них обеспечивает комитет по образованию администрации Мурманска и немалую долю Управление дорожного хозяйства. Например, в этом году в УДХ ежемесячно будут трудиться 75 подростков, это вполовину больше, чем в прошлом году.

Андрей Дубинин, заместитель директора УДХ: «У нас дети от 14 до 17 лет. До 14 у нас работают 4 часа, до 12 и старшие дети работают на два часа больше».

Сумма заработной платы зависит от размера МРОТ, регионального коэффициента, надбавки за работу в районе Крайнего Севера. Полученные деньги многие школьники планирует потратить на заветные «хотелки», одежду, обувь или развлечения, другие помогут родителям или начнут копить.

Ксения Калинина, школьница: «Захотелось денежку получить и городу, конечно, помочь - почистить, подмести, мусор убрать, красоту сделать в городе».

При трудоустройстве школьникам рассказывают про охрану труда, технику безопасности и другие детали в зависимости от деятельности. Выдают спецодежду и инвентарь. За соблюдением правил наблюдают представители власти и профсоюзов.

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Как профсоюзный лидер я подошла к ребятам поинтересоваться, нарушаются ли их трудовые права. Как они работают, каковы условия труда? Ребята всем довольны, им очень нравится».

И все же, несмотря на занятые будни, ребята не собираются совсем отказываться от отдыха. Некоторые из них как раз и откладываю деньги, чтобы куда ни будь съездить, Проработав, например, только месяц или два.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Не факт». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)О госпрограмме долгосрочных сбережений подробно осведомлён только 1 из 10 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро потеряло почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика