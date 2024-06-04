Трудовое лето: в Мурманске открыли 788 вакансий для подростков

По результатам опроса регионального центра занятости, каждый второй школьник планирует поработать во время летних каникул.

В рамках регионального плана «На Севере - жить» в Мурманской области реализуется проект «Работа рядом», благодаря которому с каждым годом удается финансировать больше рабочих мест для несовершеннолетних. Растёт и количество желающих трудится. Школьники готовы помогать в уборке и благоустройстве территорий или доставке различных товаров и корреспонденции.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Ребята делают очень важную для нас работу, они помогают нам делать город чище, уютнее, красивее. Конечно, ни к каким тяжёлым работам они не привлекаются. Никаких погрузочных или разгрузочных, лакокрасочных работ нет. Это уборка, это подметание, высадка цветов».

Этим летом для ребят в возрасте от 14 до 18 лет открыли 788 вакансий. Часть из них обеспечивает комитет по образованию администрации Мурманска и немалую долю Управление дорожного хозяйства. Например, в этом году в УДХ ежемесячно будут трудиться 75 подростков, это вполовину больше, чем в прошлом году.

Андрей Дубинин, заместитель директора УДХ: «У нас дети от 14 до 17 лет. До 14 у нас работают 4 часа, до 12 и старшие дети работают на два часа больше».

Сумма заработной платы зависит от размера МРОТ, регионального коэффициента, надбавки за работу в районе Крайнего Севера. Полученные деньги многие школьники планирует потратить на заветные «хотелки», одежду, обувь или развлечения, другие помогут родителям или начнут копить.

Ксения Калинина, школьница: «Захотелось денежку получить и городу, конечно, помочь - почистить, подмести, мусор убрать, красоту сделать в городе».

При трудоустройстве школьникам рассказывают про охрану труда, технику безопасности и другие детали в зависимости от деятельности. Выдают спецодежду и инвентарь. За соблюдением правил наблюдают представители власти и профсоюзов.

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Как профсоюзный лидер я подошла к ребятам поинтересоваться, нарушаются ли их трудовые права. Как они работают, каковы условия труда? Ребята всем довольны, им очень нравится».

И все же, несмотря на занятые будни, ребята не собираются совсем отказываться от отдыха. Некоторые из них как раз и откладываю деньги, чтобы куда ни будь съездить, Проработав, например, только месяц или два.