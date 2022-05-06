Трудовые коллективы готовятся принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Коллектив предприятия «Мурманэнергосбыт» формирует колонну из своих сотрудников: кто-то выйдет с портретами своих отцов и дедов в первый раз, кто- то принимает участие в патриотической акции уже много лет.

Для мастера на все руки Александра Штепы изготовить нехитрую конструкцию из дерева и фанеры – минутное дело. Но слезы на глазах. Александр Петрович впервые понесёт портрет отца Петра Александровича Штепы у себя над головой в День Победы.

Александр Штепа, плотник АО «МЭС»: «Он родился в Запорожье, воевал на войне. В каких частях он был, не рассказывал. А похоронен он в Донецке 9 мая».

Александр Петрович приехал из Запорожья в Мурманск много лет назад. Ходил в море, теперь осел на берегу. К северу прикипел и сердцем, и душой – жалеет только о том, что не был на могиле отца с 2015 года.

Данил Розит – представитель молодого поколения. Пришёл на предприятие после срочной службы на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». За семь лет от простого рабочего дорос до мастера. Даниил пойдёт в колонне с портретом своего прадеда Геннадия Петровича Жолнина. Благодаря архивам семье удалось восстановить боевой путь разведчика – ведь сам ветеран предпочитал обходить тему войны стороной.

Данил Розит, мастер по ремонту и обслуживанию сетей АО «МЭС»: «Рассказывал, что было очень тяжело. Эти люди ничего не рассказывали».

Два ордена «Красного знамени». Долгий путь от Тулы до Берлина. Теперь каждый год вместе со своим правнуком Геннадий Петрович «ходит» в «Бессмертном полку» к памятнику «Алёше».