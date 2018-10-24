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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.18 19:30

Трудовые права граждан намерены защищать депутаты

Порядок начисления МРОТ, выплаты северных надбавок и, пожалуй, самый острый вопрос - нарушение некоторыми работодателями прав сотрудников в части их официального трудоустройства - стали темами заседания профильного комитета в областной Думе. Депутаты подготовили обращение в правительство страны о внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации соответствующих правовых норм.

По словам некоторых депутатов областной Думы, показатель минимального размера оплаты труда в ряде случаев фиктивный, и благодаря лазейкам в трудовом законодательстве работодатели начисляют северные надбавки и прочие положенные жителям Заполярья льготы на фактически «взятые с потолка» оклады. Не смогло изменить удобную для предприятий и организаций формулу расчетов и решение конституционного суда, а ведь служители фемиды четко определили – все районные коэффициенты не могут быть частью МРОТ.

Депутаты регионального заксобрания подготовили обращение к федеральному правительству. Инициативу народных избранников поддержали на разных уровнях, в том числе, в парламентской ассоциации Северо-Запада.

Намерены депутаты бороться и с недобросовестными работодателями, которые грубо нарушают трудовой кодекс, чем лишают сотрудников права на получение пенсий. Проблема, по словам Александра Макаревича, стоит остро по всей России. Из 83 миллионов человек трудоспособного населения, только 43 миллиона работают официально.

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