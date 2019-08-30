Труп собаки - акт устрашения соседей и зоозащитников

В одном из дворов областного центра мурманчанка обнаружила труп собаки на капоте автомобиля! Как выяснилось позже, такой акт устрашения для владельцев домашних животных устроил их сосед.

На капоте автомобиля ещё остались следы крови от трупа собаки, которую рано утром обнаружила прохожая на улице Скальной. О своей страшной находке она незамедлительно сообщила полиции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и, чтобы не смущать остальных жильцов дома, накрыли окровавленное тело животного, к которому была привязана траурная лента со словами «Помним, любим, скорбим. Это война с зоощитниками». За всеми действиями соседей, журналистов и полицейских с третьего этажа дома, включив колонки проигрывателя на полную мощь, наблюдали Евгений Минаев со своей спутницей. По словам очевидцев происшествия, это догхантер, который и стал автором ужасающего действа.

А накануне в соцгруппу «Арктик-ТВ» пришло сообщение, в котором Евгений Минаев предлагал желающим забрать себе собаку, в противном случае он обещал вывезти её на 25 километр Серебрянской дороги. Сейчас судьба четвероного друга этого человека неизвестна. А Евгений утверждает, что всех найденных им животных он возвращает хозяевам, а если они не объявляются, то вывозит их за город и таким образом очищает областной центр от бродячих собак и защищает детей от их нападения.

«А что дальше будете делать? Дальше я буду отлавливать и возвращать хозяевам. Если нет хозяев буду вывозить на 25 километр, - написано в сообщении Евгения Минаева (орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.) - Почему я должен возвращать собаку? Если она грызет людей. А вы где-то работаете? Нет я волонтер. А что там на 25 километре? Моя территория».

Евгений Минаев, бывший сотрудник Мурмашинского ЦВСЖ, его и двух других коллег уволили со скандалом из организации в апреле этого года. Ранее зоозащитники неоднократно обвиняли этого мужчину в жестоких убийствах животных, но судя по всему, он и после увольнения не собирается бросать своё дело.

Евгений на недавнем согласованном с городскими властями митинге в центре Мурманска во всеуслышание признался, что отбывал срок в тюрьме, правда, статью не уточнил и заявил, что до сих пор занимается отловом собак.

«Каждый зарабатывает как может, а я зарабатываю как могу: я не ворую, я занимаюсь отловом безнадзорных животных, - говорил он во время митинга. - И я занимаюсь вопросом обеспечения безопасности нашего населения».

Бросить убитую собаку на капот Евгений Минаев решил после конфликта с соседями, у которых тоже есть четвероногие питомцы. Именно они прошлой ночью не смогли пройти мимо автомобиля марки «ГАЗель», из которого доносился жалобный лай животного. Минаев отпускать собаку не хотел, неравнодушные соседи позвали на помощь зоозащитников, но договориться с Евгением и освободить пса из заточения, не получилось и у них. Во время конфликта спутница Евгения решила вместо аргументов применить силу против одной из возмущенных соседок.

«Я пошла к грузовику и спросила, есть ли у них собака, - рассказывает Ксения Рязанцева, зоозащитница. – Они сказали, что есть. Тут его спутница выбегает его знакомая в непонятном состоянии, стала всем угрожать, ругалась матом. Сначала она била свою собаку и говорила, что имеет на это право, а потом она напала на Юлю».

Приехавшие сотрудники полиции забрали в отделение Минаева и его спутницу, со всех свидетелей взяли объяснения. А утром зоозащитница получила сообщение с угрозами. Вскоре соседи обнаружили труп собаки во дворе, сначала, как они признаются, не поверили своим глазам, что такое может быть, даже думали, что это просто мягкая игрушка. Теперь жители дома с неадекватными соседями всерьёз напуганы:

- Опасаюсь, он мне угрожал. Он сказал, что пристрелит мою собаку, пристрелит меня: «Голову оторву!», - в таком духе. Когда пьяные они орали, а окно было открыто, то было слышно, что он советовал совей девушке убить собаку. А она возражала, ссылаясь, что собака живая. А он спрашивает её: «Ты, зоозащитница что ли?».

Сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются мурманские полицейские. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.