Трусы правды! Они расскажут об измене близких партнёров

И это не шутка или предупреждение от гадалки! Это реальное исследование, которое проводится на уровне ДНК. С помощью него можно определить верность своего партнёра и решить, стоит ли ещё тратить на него свою жизнь.

Супружеская неверность в нашей жизни - не редкость. Работать с парами над сохранением отношений помогают психологи, а вот выяснить, верны ли подозрения в измене, может помочь специальный тест. Для его проведения достаточно предоставить свой образец ДНК и принести поношенное белье «подозреваемого/ой» с наличием на нём биоматериала, можно простыню, на которой есть его/её биологические следы.

Марина Волкова, генеральный директор ООО «Синтез-Мурман» (CMD, ул. Лобова, 4): «По этому биоматериалу проводится исследование и исключается наличие, грубо говоря, третьего человека. Мы имеем биоматериал, биоматериал её партнера, в биоматериалах, которые нам сдают, мы ищем третью ДНК».

Как отмечают специалисты, развеивая мифы о женской ревности, чаще к такому анализу прибегают мужчины. Точность теста - 99,9%. Почти такая же как и при исследовании на отцовство, которое тоже делают в мурманском Центре молекулярной диагностики. Этот анализ, как многие из нас видели в телешоу, сдают элементарно – мазок с буккального эпителия - внутренней стороны щеки.

Елена Сливинская, администратор Центра молекулярной диагностики на ул.Лобова, 4: «Есть ещё несколько вариантов сдачи биоматериалов. Это может быть соска. Это может быть зубная щётка, которой пользовались несколько месяцев, это может быть капля крови, это может быть ушная сера. У беременных тест проводится по крови, потому что в крови беременной уже заблаговременно присутствуют клетки крови её будущего ребёнка. По крови можно определить многое».

Будущие мамы такой тест могут сдать с 10-й недели беременности. Важно, чтобы она была не суррогатная. А если анализ проводится по решению суда, то при его сдаче должны присутствовать понятые. Установить родство тестом можно и с другими членами семьи. Нельзя не отметить, что Центр молекулярной диагностики также готов составить ваш генетический паспорт.

Марина Волкова, генеральный директор ООО «Синтез-Мурман»: «По крови пациента они выискивают различные отклонения и сообщают о тех или иных возможных заболеваниях, которые могут проявиться у данного человека. Порядка 135 маркеров могут выделять в разрезе одного исследования».

Данный генетический скрининг поможет не только выявить заболевания аллергии у пациента и предрасположенность к ней. Если исследование проводить ребёнку, то можно даже определить его склонность к определённым видам спорта или, например, склад ума. Ведь генетический код готов рассказать очень многое про нас, стоит только захотеть его прочитать.