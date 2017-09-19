ТСН «Кирова, 60» - пример для подражания

Проблемы в ЖКХ для мурманчан - дело обычное. Управляющие компании не всегда справляются с уборкой и вывозом мусора, игнорируют необходимость ремонта подъездов и не слишком хорошо следят за инженерными сетями вверенных им домов. Но есть и обратные примеры. В товариществе собственников недвижимости на проспекте Кирова, 60 без преувеличения прекрасно всё. Шли к этому долго, но результат того стоил.

Новый асфальт, чистая придомовая территория и ухоженные подъезды. За домом № 60 на проспекте Кирова действительно хорошо следят. Тут нет текущей крыши, влажных подвалов и других проблем, которые часто досаждают жителям столицы Заполярья. Зато есть новенький теплопункт, отремонтированная ливнёвка и даже канализация с подогревом. В доме полностью поменяли проводку и совсем скоро организуют наружное освещение.

- У нас не все ТСЖ и ТСН идеальные. Но, по нашему мнению, на сегодняшний день управление своим имуществом в форме ТСН является оптимальным для собственников, - говорит Александр Боянжу, заместитель начальника Управления Октябрьского административного округа. – С таким положительным примером мы можем познакомиться здесь.

Этот многоквартирный дом показательным был не всегда. Раньше им занималась управляющая компания и о банальном ремонте в подъезде жильцы могли только мечтать. Да и в первые месяцы существования товарищество собственников недвижимости тоже на звание идеального не тянуло. Однако за три года ситуация кардинально изменилась. Жильцы дома организовали во дворе именные парковки, а теперь готовятся к строительству детской площадки. Место под неё огородили забором, ключи от калитки находятся только у собственников жилья.

- Установили контейнерные площадки. Можно заходить, как к себе домой. Обычная таблетка, можно открывать, заходить, - рассказывает Мехман Мустафаев, председатель ТСН «Кирова, 60», - выкидывать мусор. Площадка асфальтирована. В дальнейшем мы хотим построить тут для жильцов зону отдыха, чтобы спокойно бабушка, дедушка пришли, сели там, отдохнули.

Правда и собираемость коммунальных платежей в доме составляет 85%. В большинстве своём за позитивные перемены собственники жилья и владельцы бизнеса, расположенного в здании, платить готовы. Да и председатель товарищества вкладывает всю душу в благое дело.

Всего на территории Октябрьского округа 70 ТСН, которые за нарушения в 2017 году были оштрафованы на 290 тысяч рублей.