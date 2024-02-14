ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»

В январе на портале «Наш Север» завершился сбор инициативных проектов по обустройству детских и спортивных площадок. Всего поступило 122 предложения, из которых 106 прошли в конкурсный отбор. Теперь северяне должны выбрать, какой проект достоин реализации. А пока участники привлекают внимание общественности к своим идеям.

В Мурманской области уже стартовала программа «На Севере - твой проект». Теперь жители решают, какие территории нуждаются в благоустройстве.

В январе на портале «Наш Север» завершился сбор инициативных проектов по обустройству детских и спортивных площадок. Всего поступило 122 предложения, из которых 106 прошли в конкурсный отбор. Теперь северяне должны выбрать, какой проект достоин реализации. А пока участники привлекают внимание общественности к своим идеям.

Например, Ирина Медведева, член правления ТСЖ «На Крупской», считает, что придомовая территория должна быть многофункциональной как для детей, так и для взрослых. Добиться этого можно с помощью спортивного инвентаря.

Ирина Медведева, член правления ТСЖ «На Крупской»: «Когда мы заселялись сюда, то здесь были две спортивные площадки - волейбольная и баскетбольная. С годами все эти сооружения пришли в негодность, нам пришлось их демонтировать. Когда создалось ТСЖ в 2010 году, на данный момент они уже в ветхом состоянии были. Поэтому мы их демонтировали и всё, что было здесь деревянное и металлическое ещё со времен ввода в эксплуатацию домов, нам пришлось убрать».

С тех пор мало что изменилось. Площадка опустела, а личных средств на реконструкцию не хватает. Члены ТСЖ уже несколько раз принимали участие в программе, но лишь в этом году прошли первый этап. Они надеются реализовать на территории небольшой спортивный комплекс.

Ирина Медведева, член правления ТСЖ «На Крупской»: «Чтобы у нас там было комфортно заниматься и детям, и взрослым. И хотелось бы, чтобы было освещение на детской площадке, чтобы тропинки были облагорожены, были места для пенсионеров, где просто мы могли проводить свой досуг. Мы предложили там установить и теннисные столы, и столы с разметкой для шашек и шахмат».

В соседних дворах живут не менее активные люди. Кристина Грасс, председатель правления ТСН «Гармония», отмечает, что собственники жилья переживают за то, что вблизи домов большая бесхозная территория, на которой предыдущее игровое оборудование устарело. Комфортной и современной детской площадки нет, подрастающему поколению приходится играть в дали от дома.

Кристина Грасс, председатель правления ТСН «Гармония»: «Наша детская площадка не соответствует современным требованиям. В общем-то, несмотря на то что наш двор очень большой, детей очень много, но мы все ходим гулять на озеро в близлежащий двор на улице Крупской. Там как раз есть благоустроенная территория. Наши дети в наших дворах не гуляют».

Чтобы заявиться с инициативой товарищество сплотилось и приняло коллективное решение участвовать в программе. Жители подготовили дизайн проект и выбрали игровое оборудование, которое было бы интересно детям.

Кристина Грасс, председатель правления ТСН «Гармония»: «Мне бы хотелось, чтобы дети нашего двора в своём дворе могли кататься на качалках, на современных качельках, кататься с горок. Активно проводить время».

Для софинансирование инициатив северян в этом году выделено 150 миллионов рублей. Проекты, которые наберут больше голосов, получат поддержку в реализации в первую очередь. Голосование на портале «Наш Север» продлится до 18 февраля.