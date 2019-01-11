Тучи сорвали встречу мурманчан с солнцем

Полярная ночь в Мурманске закончилась. Сплошная облачность над городом помешала мурманчанам встретить первый рассвет 2019 года

На широте столицы областного центра закончилась полярная ночь, жители и гости города встречали первый восход на Солнечной горке.

Вот уже более десяти лет в начале января сотни людей поднимаются на Солнечную горку в Мурманске, чтобы проститься с надоевшей за время полярной ночи темнотой и встретить первый в году долгожданный восход солнца.

- Вы знаете, когда выходит солнце, я считаю, в нашем городе наступает новый год, начинается новая жизнь, новый рассвет. Жизнь просыпается и мы будем жить дальше, - делится своими ощущениями Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска.

- Прошли новогодние праздники, впереди Крещение и все эти факты дают нам уверенность в завтрашнем дне, - отмечает Татьяна Печкарёва, председатель комитета по делам молодежи администрации города Мурманска.

Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали пасмурную погоду, на сопке, вооруженные фотокамерами энтузиасты с надеждой всматривались в серое небо. Их веру в то, что вот-вот из-за туч покажутся первые лучи, было не сломить. «Мы надеемся, что солнце сегодня увидим», - говорят участники акции «первый рассвет».

Для многих эта акция стала традиционной. Мурманчане участвуют в ней много лет, чтобы пополнить коллекцию значков, которые раздают всем участникам праздника на Солнечной горке.

- Сегодня у меня юбилей - 10 лет, как я встречаю рассвет на этой сопке, - делится своей радостью участник акции.

- Мы знали, что солнца не будет, но мы всё равно едем, чтобы значок получить, мы их коллекционируем, - рассказывает мурманчанин.

Напомним, традиция собираться всем вместе в первый рассвет была придумана Александром Пютсепом. Его уже нет в живых, но родители Александра всегда приходят на акцию. «Гордость за своего сына чувствую, - говорит Юрий Пютсеп, мурманчанин. - Я очень рад, какая светлая голова была у сына. Очень умная. А как он это организовывал, сегодня почти никто не знает».

В назначенное время, когда солнце должно было показаться из-за сопок, всех постигло разочарование – лучей небесного светила не было видно из плотных туч на горизонте. Многие стали расходиться по домам, мы же, решили немного добавить оранжевого настроения участникам действа и подарили зрителям апельсины - символ тепла и нашего телеканала.