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День за днём с «Арктик-ТВ»10.01.18 19:30

Тульские врачи дарят надежду юным северянам

В рамках городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» в Мурманск в четвертый раз прибыла делегация врачей тульского Института клинической реабилитологии. Специалисты оказывают помощь детям, страдающим ДЦП.

Мурманская детская клиническая больница снова принимает специалистов из Тулы. Специальная методика, разработанная тульскими врачами  Института клинической реабилитологии,  направлена на лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и даёт шанс значительно улучшить их состояние.

- Особенность нашей технологии такова, что позволяет нам оперировать детей без разрезов кожи, мягких тканей, не применяя гипсовые мобилизации, - поясняет Андрей Черешнев, главный врач Института клинической реабилитологии (г.Тула), - поэтому дети в ранние сроки в домашних условиях быстрее восстанавливаются.

Тульскими специалистами уже оказана помощь более чем 100 северянам. После прошлых визитов бригады врачей многие дети стали ходить: кто-то с посторонней помощью, а кто-то самостоятельно. Родители маленьких пациентов очень довольны результатами проделанной работы врачей.

Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» успешно работает в Мурманске с 2012 года. В ней принимают участие предприятия и организации области, а также все неравнодушные жители города. Основная цель проекта - помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. В боксы в форме сердец, расположенных на предприятиях, в учреждениях и торговых точках, люди кладут свои средства.

- За 5 лет мы собрали 13 миллионов рублей. И, конечно, сегодня, побывав в этой детской больнице, мы увидели детей, увидели родителей, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя  Совета депутатов города Мурманска, - которым оказывается большая помощь.

На базе Мурманской детской клинической больницы тульские специалисты проконсультировали маленьких пациентов. И уже приступили к операциям, которых ждут 26  юных мурманчан.

Комментарии

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Последние комментарии

NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Анна
10.01.18 21:44
а у нас на стене тоже такая листовочка приклеена, но только взглянула на неё, но читать не стала. теперь поняла, что к чему :)
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
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