Туман в Мурманске помешал посадке самолётов

Из-за перепадов температур Мурманск минувшей ночью вновь погрузился в туман. Густая белая пелена сорвала график нескольких авиарейсов.

Плотный туман не дал вовремя приземлиться самолётам авиакомпании «Аэрофлот» выполнявшим рейсы Москва-Мурманск.

Сообщается, что по метеоусловиям авиалайнеру, следовавшему по маршруту Домодедово – Мурманск, пришлось уйти на запасной аэродром в Пулково.

Но туман помешал не только авиаторам, но и автомобилистам. Пользователи социальных сетей отмечают резко выросшее число ДТП во время тумана.

Такая природная дымка заметно осложняет видимость, ведь оценить реальное расстояние до объектов становиться очень сложно, водителям кажется, что до соседей по потоку ещё далеко, а на деле это не так.