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«Тундра» накормит финнов олениной
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра», крупнейшее для Ловозерского района предприятие, будет продавать оленину на экспорт.
Сейчас «Тундра» проходит аттестацию Россельхознадзора, чтобы поставлять за границу не только шкуры оленя, но и мясо.
Предприятие сконцентрировалось на модернизации цехов, которая стала возможной благодаря субсидии правительства Мурманской области. Сейчас колбасы и мясные деликатесы из оленины продаются в Мурманске и Ловозерском районе.
После аттестации продукция предприятия получит еврономера, а продукция из Ловозера будет поставляться в Финляндию.
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Последние комментарии
Денис
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