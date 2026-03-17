«Тундра» с «золотом»: в Мурманске состоялись большие интеллектуальные игры, собравшие участников со всей страны

Десятки команд разных возрастов, тысячи вопросов и легендарный ведущий.

Внимание, вопрос! Что будет, если собрать эрудитов, которые не прочь блеснуть знаниями в самых разных сферах? Конечно, получится масштабный Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики».

В этом году мероприятие состоялось уже в 8 раз, а её ведущим стал легендарный игрок, заткнувший за пояс многих именитых знатоков, обладатель Бриллиантовой совы и четырёх хрустальных, магистр элитарного клуба Максим Поташев.

Максим Поташев, ведущий турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»: «Я уже не в первый раз на «Кубке Арктики», я уже знаю, что здесь достаточно много сильных команд из региона, приехало несколько очень сильных команд из других городов. Поэтому, я думаю, будет интересная борьба».

На «Кубке Арктики» участники сражались в «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринге» и «Своей игре». География легионеров и команд куда лучше передаёт масштаб события: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Гатчина и, конечно, хозяева – команды из Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска и Полярных Зорь.

Григорий Прутян, капитан команды «Бесперспективняк», Гатчина: «За три года чем может похвастаться «Бесперспективняк»? Мы выиграли всё, что можно выиграть в городе Гатчина, и почти всё, что можно выиграть в Санкт-Петербурге. Поэтому мы ищем по стране, где ещё что-нибудь можно выиграть».

Всего в кубке приняли участие более 200 знатоков. И у каждого свой подход, настрой и планы на игру.

Глеб Иванов, участник команды «Акулы-котики», Мурманск: «Сейчас монстры, убийцы, акулы и котики готовы рвать».

Такие турниры – большое событие для всех эрудитов, ведь на них можно не только прокачать навыки, но и встретить знакомых из других городов, отыграться за прошедшие турниры или, наоборот, подтвердить статус лидера.

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: «Большая часть команд, которые представлены сегодня, они достаточно опытные, они увлечены игрой. Для них и сегодня, и завтра – это достаточно большое событие».

В интеллектуальном сражении сошлись серьёзные претенденты на победу. Некоторые команды существуют уже не одно десятилетие, передавая опыт сменяющимся игрокам.

Василий Сипачев, участник команды «Поморы», Мурманск: «Я в команде уже восемь лет. Как говорится, попробовал один раз в кругу друзей и с тех пор затянуло. Очень понравилось отвечать на вопросы, проявлять смекалку, а не просто брать вопросы точным знанием».

Но есть и совсем зелёные команды, пришедшие попробовать свои силы. Однако, знатоки помнят, не стоит недооценивать новоприбывших.

Екатерина Сулима, участница команды «Забавные диагнозы от профсоюза», Мурманск: «Есть разные участники с разным багажом знаний. Кто-то разбирается в искусстве, кто-то – в истории, поэтому, я надеюсь, что мы сегодня себя проявим хорошо».

Два дня интеллектуальных баталий выявили сильнейших. Причём борьба шла в нескольких категориях: студенты, взрослые, представители региона и даже школьники.

В школьном зачёте «Что? Где? Когда?» победила мурманская команда с говорящим названием «Приступ лени и наказание». В студенческом зачёте лучшими стали «Предчувствие скорейшего выгорания» из Мурманска. В общем зачёте «Что? Где? Когда?» первое место заняли столичные гости – команда «Барышни и хулиганы». «Серебро» досталось мурманской «Тундре», «бронза» – апатитской команде «Месть Её Величества Анны».

Ещё до начала борьбы эрудитов свою ставку на абсолютного чемпиона сделал легендарный ведущий и, как всегда, не ошибся.

Максим Поташев, ведущий турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»: «Последние два года побеждала в общем зачёте команда «Тундра» из Мурманска и, как я думаю, они и сейчас будут в числе главных фаворитов».

И «Тундра» взяла «золото», став абсолютным победителем турнира. Таким образом «Кубок Арктики» в Мурманске завершился, но интеллектуальный сезон в Заполярье только набирает обороты. Ведь, как говорят знатоки, интеллект нуждается в постоянных тренировках.