Турист пытался через погранпост провезти в Россию 52 литра алкоголя

Таможенники обнаружили партию горячительных напитков в машине иностранца.

Путешественник из Восточной Азии заявил таможенникам, что порядком ввоза товаров в Россию перед поездкой не интересовался, поэтому привёз такое количество.

54-летний турист прибыл из Норвегии. В салоне его автомобиля нашли 37 бутылок и 48 жестяных банок различных крепких напитков. Однако правила разрешают ввозить в Россию значительно меньшее число алкоголя.

Вера Филиппова, начальник отдела по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления: «В отношении гражданина возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 ч. 1 и ст. 16.3 Кодекса об административных правонарушениях. Статьи кодекса предусматривают штрафные санкции и конфискацию товара».