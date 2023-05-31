День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.23 19:30
Туристам, приехавшим посмотреть особо охраняемые природные территории нашего региона, придётся за нашу красоту платить
Правительство Мурманской области приняло постановление, устанавливающее плату за посещение таких мест с 1 июня.
Для жителей региона и ряда льготных категорий граждан региональные природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение. Оформить документ можно на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области во вкладке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения».
Там же размещена информация о плате для граждан, не проживающих в Заполярье. Впоследствии эта услуга будет доступна на региональном Туристическом портале.
Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природоохранных территорий для обеспечения комфортного и безопасного посещения.
А нарушителям правил грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.
Комментарии
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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