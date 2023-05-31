Туристам, приехавшим посмотреть особо охраняемые природные территории нашего региона, придётся за нашу красоту платить

Правительство Мурманской области приняло постановление, устанавливающее плату за посещение таких мест с 1 июня.

Для жителей региона и ряда льготных категорий граждан региональные природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение. Оформить документ можно на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области во вкладке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения».

Там же размещена информация о плате для граждан, не проживающих в Заполярье. Впоследствии эта услуга будет доступна на региональном Туристическом портале.

Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природоохранных территорий для обеспечения комфортного и безопасного посещения.

А нарушителям правил грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.