Туристическая база «Голубая бухта» ждёт гостей
Вирус не пройдёт. Туристическая база «Голубая бухта» снова готова встречать гостей. Здесь абсолютно безопасно.
Напомним, на базе отдыха несколько дней на карантине находилась французская команда, принимавшая участие в международном шахматном турнире.
Известие о том, что у одного из участников турнира – гостя из Ирландии – подозрение на коронавирус, застало ребят в
С французской командой мы держим связь, самочувствие у ребят хорошее, а результаты тестов на коронавирус отрицательные.
Вместе с тем на «Голубой бухте» прошла дезинфекция. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области провели все необходимые процедуры и выдали акт проведения заключительной дезинфекции. База отдыха больше не на карантине и готова встречать гостей, как на короткий, так и на длительный периоды.