Туристическая привлекательность Мурманской области заключается не только в красивых природных видах и горнолыжных курортах

Оказывается, гости из других регионов едут к нам ещё и для того, чтобы посетить рыбоводческие фермы. О чём потом охотно рассказывают в соцсетях.

Гости Мурманской области восхищаются не только северным сиянием и видом на горы. Они также охотно интересуются развивающейся в регионе аквакультурой. Недавно, например, в соцсетях туристы делились с подписчиками своих страниц тем, как удачно съездили на рыбоводческую ферму под Полярными Зорями.

Полагаем, речь шла о компании «БЛК-Фиш», которая в том числе занимается разведением осётра.

О том, имеются ли у производителя все необходимые документы для торговли чёрной икрой, мы не знаем. Однако, покупателю стоит помнить, что осётр - рыба краснокнижная. А значит, и осетровые деликатесы охраняются законом. При этом, за покупку чёрной икры с рук пострадать может не только продавец, но и покупатель. А значит, для того чтобы поездка в Мурманскую область и дегустация местных деликатесов не привели к встрече с правосудием, стоит помнить, что покупать продукцию из осётра и других краснокнижных рыб и животных стоит только при наличии у продавца всех необходимых документов - сертификата продукции, декларации соответствия, ветеринарного удостоверения и обязательно - кассовый чек или другой документ, подтверждающий легальность покупки. Иначе в аэропорту, например, наличие в багаже баночки дорогостоящего деликатеса может обернуться для вас крупными проблемами.