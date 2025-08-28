Туристический поезд «Лыжная стрела» вновь будет курсировать в период новогодних праздников

Он проследует по маршруту Москва-Апатиты.

Состав поможет любителям активного отдыха комфортно и за короткий срок доехать до одного из лучших горнолыжных курортов страны.

Отправление из российской столицы в Хибины намечено на 29 и 30 декабря, а также на 1, 3, 5 и 7 января 2026 года.

Кроме того, со станции Апатиты до Кировска будут курсировать пригородные автобусы.