Туристический портал Мончегорска стал лауреатом премии «Золотой сайт 2022»

Он обогнал в своей номинации более 60 конкурентов и вошёл в тройку победителей конкурса.

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Интерактивная карта Мончегорска и окрестностей отображает местные достопримечательности, знаковые места и природные объекты.